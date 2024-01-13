В Бурятии разгуляется непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветер усилится до 24 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 13 января, по республике днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью в отдельных районах 15-21, по южному побережью Байкала до 24 м/с, позёмка, метель. Днём -12,-17, местами -20,-25.



В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер северо-западный 6-11, ночью порывы до 15-17 м/с, позёмка. Днём 14-16 градусов мороза.

