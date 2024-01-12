К #ДэгэлФлешмобу могут присоединиться все желающие
Бурятский драматический театр устроит флешмоб в национальных костюмах. Присоединиться к нему приглашают всех желающих. Сбор 3 февраля в 14:00 на площади Советов, около большой ёлки.
- Накануне Сагаалгана мы соберёмся вместе в национальных зимних дэгэлах и пройдём от площади Советов вниз по улице Ленина до площади Революции, где будет организован небольшой концерт, - рассказали в театре.
Флешмоб – инициатива художественного руководителя Буряад театра Олега Юмова. В театре подчеркнули, что «воспитание привычки ходить в ней по улице, а не только надевать по праздникам, поможет возрождению бурятской культуры, традиций и самосознания народа».
Присоединиться к флешмобу может каждый желающий, в том числе на всём протяжении пути. Бурятские национальные дэгэлы, а также стилизованная одежда приветствуются.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ устроят флешмоб в национальных дэгэлах
Общество, Фото:
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