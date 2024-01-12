Борцы Бурятии поедут на кубок Ивана Ярыгина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Названы составы сборных республики по вольной и женской борьбе



С 24 по 29 января в Красноярске пройдёт международный турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». В соревнованиях имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы ожидается участие спортсменов из 15 стран.



В турнире примут участие борцы из Бурятии. По информации федерации спортивной борьбы РБ, в предварительный состав сборной республики у мужчин вошли:

- Весовая категория 61 кг – Баяндуев Баир,

- Весовая категория 65 кг – Шарастепанов Даша,

- Весовая категория 70 кг – Ешинимаев Тамир,

- Весовая категория 74 кг – Бодиев Тумэн,

- Весовая категория 92 кг – Эрхитуев Кирилл.



У женщин от Бурятии выступят:

- Весовая категория 50 кг - Ухеева Аяна и Санжиева Дарима;

- Весовая категория 53 кг - Ологонова Ирина;

- Весовая категория 57 кг - Цыремпилова Жаргалма и Жамсаранова Эржэма;

- Весовая категория 59 кг - Сангадиева Алёна и Тукуренова Ульяна;

- Весовая категория 62 кг - Щербакова Анна;

- Весовая категория 65 кг - Дондупова Валерия и Дондокова Сарюна;

- Весовая категория 72 кг - Баландина Дарья.





