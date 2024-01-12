В Восточном военном округе прошли занятия по инженерной подготовке

Занятия провели участники СВО



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа прошли занятия по инженерной подготовке. Занятия проводились под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции.



- Военнослужащим рассказали про виды взрывчатых веществ и средства взрывания, порядок их хранения, учета и перевозки, способы взрывания, а также про нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях обстановки. В ходе практической части, личный состав выполнил нормативы по подготовке одиночных окопов, оборудовали проволочные заграждения. В отдельном порядке военнослужащие изучили способы установки и обнаружения мин-ловушек, изготовления самодельных мин и фугасов и порядок их обезвреживания, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Помимо этого, военнослужащие выполнили задачи по разминированию местности с помощью современных технических комплектов инженерной разведки.



Инженерная подготовка – один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих, подчеркнули представители ВВО.

