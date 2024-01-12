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В Восточном военном округе прошли занятия по инженерной подготовке

В Восточном военном округе прошли занятия по инженерной подготовке
Общество, 
Занятия провели участники СВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа прошли занятия по инженерной подготовке. Занятия проводились под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции.

- Военнослужащим рассказали про виды взрывчатых веществ и средства взрывания, порядок их хранения, учета и перевозки, способы взрывания, а также про нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях обстановки. В ходе практической части, личный состав выполнил нормативы по подготовке одиночных окопов, оборудовали проволочные заграждения. В отдельном порядке военнослужащие изучили способы установки и обнаружения мин-ловушек, изготовления самодельных мин и фугасов и порядок их обезвреживания, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Помимо этого, военнослужащие выполнили задачи по разминированию местности с помощью современных технических комплектов инженерной разведки.

Инженерная подготовка – один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих, подчеркнули представители ВВО. 
военнослужащие Восточный военный округ

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