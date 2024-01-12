В столице Тувы построят парк участников СВО

Общество, Фото: правительство РТ

В 2024 году в республике появится 30 новых мест общественного отдыха



Новые стадионы, скверы, спортивные площадки и другие объекты будут возведены во всех 19 муниципальных образованиях Тувы в этом году. Претворению проектов в жизнь предшествовало онлайн-голосование, проходившее с 15 апреля по 31 мая прошлого года. Тогда в выборе понравившихся объектов участвовали свыше 100 тысяч жителей республики.



В региональном министерстве строительства уточнили, что по итогам подсчёта голосов, абсолютным лидером прошлогоднего голосования стал проект «Парк Героев-участников СВО», который планируется построить в Южном микрорайоне Кызыла. Парк разместится на площади более 2 га. По проекту здесь будет мемориальный комплекс со специальными стелами с именами погибших на территории СВО выходцев Тувы.



Следующий объект в Кызыле – аллея на улице Дружбы. Здесь много лет была незаслуженно забытая зелёная зона. В обозримом будущем на аллее будет проложена пешеходная зона со скамьями и озеленением. По всей протяжённости объекта дорога на стыке трёх ключевых улиц Дружбы от улицы Каа-Хем до Интернациональной будет покрыта новым асфальтом.



В число победителей также вошёл проект города Чадан «Тос кожуун төвү» («Центр 9 муниципалитетов»). Парк будет находиться за территорией стадиона «Чадаан». Там будет обустроена детская площадка и специальная площадка для велосипедистов и скейтбордистов, пергола с местами для отдыха. Будут также построены тематические пирсы «Лук», «Тувинские деньги» и «Тувинские буквы». По проекту здесь предполагается кафе и площадь со сценой.



Преображение коснётся и города Ак-Довурак. Проект «Ак тоолчургу чугаа» («Белая легенда») тоже вошёл в число победителей народного голосования. В рамках проекта знаковое место акдовуракцев – улица Центральная обретёт современный стиль. У неё будет единый дизайн-код, здесь будет построена спортивная площадка, новые арт-объекты, фотозоны.



На реализацию проектов из федерального бюджета Туве будет выделено 100 млн рублей, сообщает официальный портал Республики Тыва.

