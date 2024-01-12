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В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль

В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Состоялся концерт «Шедевры вокальной музыки»

В Улан-Удэ продолжается Байкальский рождественский фестиваль. 11 января Бурятская филармония порадовала всех любителей оперного искусства концертом «Шедевры вокальной музыки». На сцене блистали солистка «Геликон-оперы» Эльнара Мамедова и уже известный нашей публике солист Пермской оперы Энхбат Тувшинжаргал.

Концертмейстер вечера, народная артистка России Дарима Линховоин поделилась впечатлениями перед концертом:

— Уверена, что зрители сегодня получат только яркие, положительные эмоции. И Эльнара, и Энхбат — это люди, которые влюблены в свою профессию. А значит, концерт будет потрясающим.

Первое отделение был посвящён камерной вокальной музыке. Прозвучали романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского. Эльнара Мамедова, заслуженная артистка Азербайджанской республики, познакомила зрителей и с культурой своей родины, исполнив романс Арифа Меликова «Впечатления». Во втором отделении музыканты исполнили арии из известных опер «Дон Жуан» Моцарта, «Ласточка» и «Джанни Скикки» Пуччини, «Дон Карлос» Верди и др.

На бис Эльнара Мамедова и Энхбат Тувшинжаргал исполнили Дуэт Дон Жуана и Церелины Моцарта и русский романс «Ямщик, не гони лошадей».

Традиционный зимний фестиваль Бурятской филармонии, который проходит при поддержке министерства культуры Бурятии, продолжится 17 января концертом петербургского пианиста, лауреата конкурса Чайковского Ильи Папояна (6+). Выступление пройдёт в Колледже искусств Чайковского.

18 января в КТЦ «Феникс» с программой «Музыка времени» выступят Ирина Стачинская (флейта, Москва), Александра Скрозникова (мандолина, домра, Москва), Александр Веретенников (аккордеон, Хабаровск), Михаил Турпанов (фортепиано, Москва) (6+).

23 января в КТЦ «Феникс» фестиваль завершится концертом Вассы Железновой «Песни колдовской красоты» (12+).

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