Службами отловлено 5 животных
В Железнодорожном районе Улан-Удэ прошёл межведомственный рейд в микрорайоне Шишковка. В «собачьем» рейде участвовали две мобильные группы, сотрудники управления административного контроля, администрации района, комитета городского хозяйства города, управления ветеринарии Бурятии, мобильного пункта по вакцинированию и регистрации, ДНД и экипаж службы отлова безнадзорных животных.
Мобильными группами были пройдены улицы Водопадная, Шахтовая, Майская, Тагильская, Циалковского, Кутузова, Лысогорская, Калужская, Амагаева, ул. Коллективная, ул. Революции 1905 года до сквера имени Сенчихина и ул. Чертенкова. Всего было посещено 83 домовладения. Служба отлова за время рейда поймала 5 безнадзорных собак.
- Подобные рейды проводятся на постоянной основе в разных микрорайонах Железнодорожного района, - пояснили в администрации района.
В микрорайоне Улан-Удэ провели «собачий рейд»
Общество, Фото:
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