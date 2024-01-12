В микрорайоне Улан-Удэ провели «собачий рейд»

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

Службами отловлено 5 животных



В Железнодорожном районе Улан-Удэ прошёл межведомственный рейд в микрорайоне Шишковка. В «собачьем» рейде участвовали две мобильные группы, сотрудники управления административного контроля, администрации района, комитета городского хозяйства города, управления ветеринарии Бурятии, мобильного пункта по вакцинированию и регистрации, ДНД и экипаж службы отлова безнадзорных животных.



Мобильными группами были пройдены улицы Водопадная, Шахтовая, Майская, Тагильская, Циалковского, Кутузова, Лысогорская, Калужская, Амагаева, ул. Коллективная, ул. Революции 1905 года до сквера имени Сенчихина и ул. Чертенкова. Всего было посещено 83 домовладения. Служба отлова за время рейда поймала 5 безнадзорных собак.



- Подобные рейды проводятся на постоянной основе в разных микрорайонах Железнодорожного района, - пояснили в администрации района.

