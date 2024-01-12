В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами

В селе Тарбагатай и посёлке Николаевский идут работы по ликвидации угрозы подтопления, сообщили в администрации Тарбагатайского района Бурятии.
11 января в Тарбагатае с помощью спецтехники была сделана насыпь изо льда протяжённостью в 300 метров. Её возвели вдоль реки Тарбагатайка вблизи улицы Строительная. В посёлке Николаевский вдоль реки Воровка была отсыпана береговая линия длиной в 70 метров и высотой в 1 метр.
- Насыпь была сделана, чтобы вода со стороны реки не вышла на дорогу, и местные жители имели возможность проезжать. 12 января запланирована отсыпка дороги от наледи, чтобы не было скользко. На сегодняшний день ледорезная техника работает в Заиграевском районе. Мы следующие на очереди. Как только там закончатся работы, техника приедет к нам. Запланированы ледорезные работы по устройству водопропускных каналов по руслу рек, - прокомментировала начальник отдела ГО и ЧС Тарбагатайской районной администрации Людмила Асташова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в этих сёлах ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод на реках Куйтунка и Воровка.