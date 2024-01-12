В Улан-Удэ изменится схема движения на двух автобусных маршрутах

Это касается маршрутов №4А и №46А



С 15 января в Улан-Удэ изменят схему движения по маршрутам № 4А и № 46А, сообщили в комитете по транспорту. Отмечается, что решение принято для улучшения транспортного обслуживания горожан.



По маршруту № 4А «мкрн Матросова - Железнодорожный вокзал» продлят схему движения автобусов среднего класса ПАЗ: они поедут по ул. Гагарина и далее до ул. Коллективная – ул. Революции 1905 года в обоих направлениях. Отметим, что конечная остановка не изменится.



По маршруту № 46А продляется схема движения автобусов ПАЗ по направлению из мкрн Исток до площади Советов и далее: по ул. Ленина – ул. Ербанова – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – транспортная развязка – шефский подъем - ул. Куйбышева – ул. Воровского с конечной остановкой «Школа №9» в мкрн Батарейка.



В обратном направлении из мкрн Батарейка маршрут автобуса № 46А будет проходить от конечной остановки «Школа№9» по ул. Воровского и далее по ул. Куйбышева - пр. Победы – ул. Почтамтская – ул. Ленина – площадь Советов и потом по ранее утвержденной схеме движения в сторону мкрн Исток.



В связи с продлением схемы движения с 15 января изменится расписание на маршруте № 46А. На маршруте № 4А расписание пока не меняется.



На данных маршрутах действует пересадочный тариф, который дает возможность проезда на двух видах транспорта - автобусе и трамвае, по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать 90 минут. При пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).



