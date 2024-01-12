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Мэр Улан-Удэ: «Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя»

Мэр Улан-Удэ: «Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя»
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Произошло минимальное показатели по количеству технологических нарушений

В эти новогодние праздники произошло минимальное число технологических нарушений за последние годы. Итоги работы служб жизнеобеспечения города в новогодние каникулы обсудили на совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

По поручению мэра уже второй год в праздники ежедневно проводились оперативные штабы по контролю за работой систем жизнеобеспечения с участием ответственных дежурных от Администрации Улан-Удэ, Комитета городского хозяйства, районных администраций и ресурсоснабжающих организаций.

- В эти новогодние каникулы все работали напряжённо, уверенно и благодаря этому мы отмечаем положительную динамику по сравнению с другими годами. В частности, цифры показывают, что было существенное снижение жалоб от горожан на предоставление коммунальных услуг, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.




Более подробно об оперативной обстановке в городе за прошедший период доложил заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

- В таком режиме у нас праздники в городе ещё не проходили. Это минимальное показатели по количеству технологических нарушений, наверное, за все годы. В прошлом году было 28 нарушений, а в этом – 19. Снижение составило 25 процентов. Количество обращений от горожан в службу ЕДДС тоже значительно снизилось. Если в прошлом году в каникулы было 1316 обращений на прекращение различных ресурсов, то в этом году – всего 551, то есть уменьшение более чем, в два раза, - сообщил Сергей Гашев.

За праздники комбинат по благоустройству вывез с городских улиц 4,1 тыс. кубометров снега, на посыпку скользких участков ушло почти 400 тонн песка. Были оперативно отработаны все 56 заявок на уборку снега, поступивших от горожан и районных администраций.



По линии «Горсвета» нештатных ситуаций не наблюдалось, не считая двух сбитых опор, которые специалисты оперативно восстановили.

- Подводя итоги по учреждениям, подведомственным Комитету городского хозяйства, отмечу, что все праздники прошли в штатном режиме, поэтому предлагаю признать их работу удовлетворительной, - подытожил заммэра Сергей Гашев.

Мэр Улан-Удэ поблагодарил все службы за эффективную работу в праздники и попросил не снижать набранных темпов.

- Работа проведена на высоком, хорошем организационном и исполнительском уровне. Я благодарю всех, в том числе от имени наших горожан, за то, что обеспечили своевременную, качественную подачу ресурсов и выполнение своих обязательств. Но, праздники закончились, а отопительный сезон продолжается, поэтому расслабляться нельзя. Работа поставлена хорошо, необходимо сохранить заданный темп и обеспечить надёжное прохождение отопительного сезона. Услуги, которые вы оказываете нашим горожанам, должны быть бесперебойными, качественными. Ни в коем случае нельзя допустить возникновения крупных аварийных ситуаций, повлекших отключения от коммунальных ресурсов значительного количества горожан, как это произошло в Подмосковье, - призвал собравшихся Игорь Шутенков.


администрацияУУ отопительный сезон

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