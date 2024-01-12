Мэр Улан-Удэ: «Отопительный сезон продолжается, расслабляться нельзя»

Более подробно об оперативной обстановке в городе за прошедший период доложил заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.- В таком режиме у нас праздники в городе ещё не проходили. Это минимальное показатели по количеству технологических нарушений, наверное, за все годы. В прошлом году было 28 нарушений, а в этом – 19. Снижение составило 25 процентов. Количество обращений от горожан в службу ЕДДС тоже значительно снизилось. Если в прошлом году в каникулы было 1316 обращений на прекращение различных ресурсов, то в этом году – всего 551, то есть уменьшение более чем, в два раза, - сообщил Сергей Гашев.За праздники комбинат по благоустройству вывез с городских улиц 4,1 тыс. кубометров снега, на посыпку скользких участков ушло почти 400 тонн песка. Были оперативно отработаны все 56 заявок на уборку снега, поступивших от горожан и районных администраций.