В Бурятии пройдёт фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина

В этом году отмечается столетие со дня рождения великого оперного певца



С 25 по 30 марта в Улан-Удэ состоится фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина. Мероприятие проведут в Бурятском театре оперы и балета.



В рамках фестиваля будут показаны оперы «Князь Игорь» (возрастной ценз: 12+) А.П. Бородина, «Риголетто» (возрастной ценз: 16+) и «Аида» (возрастной ценз: 16+) Дж. Верди. Завершающим событием фестиваля станет гала-концерт с участием звёзд оперы (возрастной ценз: 6+).



Отметим, что 1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Лхасарана Лодоновича Линховоина, выдающегося баса и деятеля культуры, народного артиста СССР, одного из самых прославленных сынов Бурятии.



- Наши современники бережно хранят память о великом певце. Его именем названы улицы и детские школы искусств г. Улан-Удэ и п. Могойтуй, в родном селе выдающегося баса открыт и работает музей. В Агинском национальном музее им. Г. Цыбикова открыта выставка, посвящённая жизни и творчеству певца, - сообщила руководитель литературно-драматической части ГБАТОиБ Анастасия Бакунович.



Возрастное ограничение: 16+.

