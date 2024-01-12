В этом году отмечается столетие со дня рождения великого оперного певца
С 25 по 30 марта в Улан-Удэ состоится фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина. Мероприятие проведут в Бурятском театре оперы и балета.
В рамках фестиваля будут показаны оперы «Князь Игорь» (возрастной ценз: 12+) А.П. Бородина, «Риголетто» (возрастной ценз: 16+) и «Аида» (возрастной ценз: 16+) Дж. Верди. Завершающим событием фестиваля станет гала-концерт с участием звёзд оперы (возрастной ценз: 6+).
Отметим, что 1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Лхасарана Лодоновича Линховоина, выдающегося баса и деятеля культуры, народного артиста СССР, одного из самых прославленных сынов Бурятии.
- Наши современники бережно хранят память о великом певце. Его именем названы улицы и детские школы искусств г. Улан-Удэ и п. Могойтуй, в родном селе выдающегося баса открыт и работает музей. В Агинском национальном музее им. Г. Цыбикова открыта выставка, посвящённая жизни и творчеству певца, - сообщила руководитель литературно-драматической части ГБАТОиБ Анастасия Бакунович.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии пройдёт фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
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