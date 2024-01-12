Бурятия стала победителем «Классной страны»

Общество, Фото: РЦ ПВТС РБ

Республика выиграла конкурс детских творческих проектов



11 января на ВДНХ, на выставке-форуме «Россия» (6+) в Москве были объявлены результаты конкурса детских творческих проектов всероссийской президентской программы «Классная страна». «Азбука символов Республики Бурятия» и три трека команды школьников и студентов колледжей Бурятии признаны лучшими.



Ребята разработали творческую азбуку, в которой все 33 буквы связаны с важными для республики словами. Кроме этого, они создали мультфильм, который позволяет познакомиться с достопримечательностями, природными и историческими памятниками, традициями и достижениями республики.



Проектами-победителями в основных треках стали:



Трек «Спорт и здоровый образ жизни» - проект «Ацагат–Байкал». Участники программы отправляют послание себе в будущее и тренируются с чемпионкой по тхэквондо, изучают стрельбу из лука и ушу. Они также посещают культурные места и разрабатывают упражнения для презентации.



Трек «Наука» - проект «Бурятия - край бесконечной энергии». На вводном уроке девятиклассники изучают виды энергии и её применении, работая над проектами и погружаясь в профессии от журналистики до инженерии в Бурятии.



Трек «Экология» - проект «Заповедная страна БайкалиЯ». «Заповедный мотив» - старт исследовательского пути школьников по Байкалу, включающий анализ воды и изучение истории. Ребята посещают заповедник, участвуют в экологических мастер-классах, осматривают жилища и узнают о фауне региона. Проект завершается созданием ментальной карты и видеоролика «Байкал и Я».



Трек «Бурятия – край бесконечной энергии» также стал победителем всероссийской программы в номинации образовательного партнёра всероссийской программы Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.



- Треки-победители будут рекомендованы для включения в программы нацпроектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства» – школьные познавательные поездки для ребят 5-9-х классов и для молодых людей. Также их включат в реестр школьных маршрутов министерства просвещения, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



