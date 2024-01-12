В Братске ушла из жизни старейшая жительница города
Вчера, 11 января, Братск простился со старейшей жительницей Ниной Ивановной Дербиловой. Провожали ветерана Великой Отечественной войны с воинскими почестями — это признание государством её особых заслуг перед Родиной.
Нине Дербиловой было 102 года. Она родилась 12 декабря 1921 году в Кировской области. Совсем молоденькой девушкой была призвана на военную службу оружейницей в 178-й истребительный полк. Ушла на фронт и вместе со своими однополчанами встала на защиту Москвы от фашистов.
За боевые заслуги Нина Ивановна была награждена медалью «За оборону Москвы», орденом «Отечественной войны II степени», медалями Жукова и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медалями к юбилейным датам Победы.
После войны Нина Ивановна работала и в поле, и счетоводом, и продавцом в магазине. В 1959 году приехала в Братск, где прошла путь от продавца до заведующего магазином и заслужила звание «Ветеран труда», а также была отмечена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»». Также Нина Дербилова неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарственными письмами губернатора Иркутской области и мэра города Братск.
Нина Ивановна принимала активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, встречалась с учащимися школ, студентами колледжей. Огромный вклад она внесла в сохранение памяти о героическом прошлом нашего народа, её героях, о трагических событиях Второй Мировой и Великой Отечественной войны.
Проститься с ветераном Великой Отечественной войны и проводить её в последний путь пришли представители мэрии города, депутатского корпуса, совета ветеранов, управления социальной защиты населения по Братску. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
В Иркутской области простились со 102-летним ветераном
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