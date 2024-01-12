В Заиграевском районе Бурятии чествовали юбиляра-долгожителя

Фаине Васильевой исполнилось 95 лет
95-летний юбилей в Бурятии отметила жительница Заиграевского района Фаина Лифановна Васильева.
- Родилась я в селе Новая Брянь. У нас была многодетная и дружная семья. В тяжёлые военные годы, будучи двенадцатилетней девочкой, помогала своей семье по хозяйству, вместе со взрослыми ездила на лесозаготовки, ухаживала за колхозными коровами, работала дояркой, - рассказывает о своём детстве участница трудового фронта. - После войны вышла замуж, почти 27 лет отработала няней в Онохойском яслях-саде.
Фаина Лифановна имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», много благодарностей от руководства, является участником трудового фронта в годы Великой Отечественной войны.
- Она воспитала двоих сыновей, у неё два внука, одна внучка и три правнука! - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району. - В юбилейный день наши сотрудники, а также председатель совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы Республики Бурятия, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта; подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы!
Ранее министерство соцзащиты РБ сообщало о том, что в 2024 году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 380 жителей республики. В их числе долгожителей, которым исполнится 100 лет – 35 человек. Больше всего их проживает в г. Улан-Удэ – 19. Вместе с тем, в республике в 2024 году дни рождения отметят 16 долгожителей, которым исполнится свыше 100 лет.
В 2023 году в Бурятии поздравили 538 жителей республики с юбилейными датами. В том числе 44 жителя достигли возраста 100 лет и выше. К юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла - в размере 5 тысяч рублей.
В Заиграевском районе Бурятии чествовали юбиляра-долгожителя
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