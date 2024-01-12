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В Забайкалье скорбят о Юрии Соломине

В Забайкалье скорбят о Юрии Соломине
Общество,  Фото:Малый театр
Министр культуры региона выразила соболезнования семье скончавшегося артиста

В Забайкалье выразили соболезнования по поводу смерти земляка, народного артиста СССР Юрия Соломина, который скончался 11 января на 89-м году жизни.

- Юрий Мефодьевич – человек, вся судьба которого неразрывно связана с Забайкальем, с его культурой. Это человек высоких принципов и огромной преданности своей стране и малой родине, человек такой неизмеримой глубины, что трудно передать словами. Этот день навсегда станет днём невосполнимой утраты для российской, для забайкальской культуры. Мы скорбим со всей страной и выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Соломина, который навсегда останется с нами в фильмах, спектаклях и в актёрах, которых он воспитал, - сказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, сыграл роли почти в 60 российских фильмах и сериалах. В 1961 году стал преподавателем Высшего театрального училища им. Щепкина, профессором кафедры актёрского мастерства, в 1988 году занял пост художественного руководителя государственного академического Малого театра.

Артист был президентом ассоциации русских драматических театров, академиком международной академии творчества, академии российской словесности, член-корреспондентом Российской академии образования. С 8 сентября 1990 года по 5 декабря 1991 года Юрий Соломин занимал пост министра культуры РСФСР.

- Всю свою жизнь он не забывал о малой родине, Забайкалье, и приезжал в Читу, помогая развитию культуры в регионе, принимая участие в «Забайкальской осени», в Забайкальском международном кинофестивале и других мероприятиях. Так, в 2022 году на церемонии открытия ЗМКФ ему вручили знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края», - пишет портал «Культура 75».

С февраля 2023 года – почётный гражданин Забайкальского края. В честь Юрия Соломина назван астероид главного пояса 10054 Solomin.

Прощанием с народным артистом СССР Юрием Мефодьевичем Соломиным состоится 15 января в 11:00 на исторической сцене Малого театра в Москве.
Забайкальский край некролог смерть культура

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