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В Бурятии жители района «потеряли» травматолога

В Бурятии жители района «потеряли» травматолога
Общество,  Фото:pixabay.com
В Баргузинской ЦРБ приостановили приём врача

Жителей Баргузинского района обеспокоила ситуация с приёмом у травматолога в местной центральной районной больнице. Люди заявили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что его приостановили и поинтересовались, в чём причина.

- С чем это связано? Сказали, что запись и приём только в Усть-Баргузине, но не у каждого есть возможность ехать туда из дальних сёл. Что нам делать? – задались вопросом обеспокоенные сельчане.

Главный врач ЦРБ Баир Очиров пояснил, что приём не отменяли, просто в графике работы врача произошли кое-какие изменения. Запись пообещали возобновить уже в ближайшее время.
врачи больница медицина

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