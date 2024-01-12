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В сёлах Бурятии продолжают отступать наледные воды

В сёлах Бурятии продолжают отступать наледные воды
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Угрозы подтопления там уже нет

Ещё в декабре в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод. С ними борются уже три недели. На днях в первом населённом пункте очистили русло реки Усачиха. К работам привлекли шесть человек.

Вода вошла в свое русло и прямая угроза разлива отсутствует, сообщает «Кяхта-инфо.24/7». Ведётся мониторинг. В Ара-Алцагате наледные воды отступили.



В улусе Усть-Дунгуй расчистили русло ручья и отсыпали около ста метров грунтовой бровки. На это ушло шесть КамАЗов грунта. Задействовать пришлось восемь человек и две единиц техники – экскаватор и трактор. Работы продолжатся в пятницу, 12 января.
наледные воды

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