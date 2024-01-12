Лидер российских буддистов раскрыл уникальность уходящего года



Наступивший год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).



Тем временем председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев раскрыл, в чём уникальность года Зайца.



- Она заключается в том, что нет завершающего 30-го дня этого месяца, которое отмечается как Битүү өдөр. Потому он заканчивается 29-м днём лунного месяца и 10-го февраля наступает уже Цагаалха, что означает приход года Дракона. Таким образом, быстрый и шустрый Заяц завершает свой год на день раньше обычного, – написал лидер российских буддистов в своём telegram-канале.





Справка:



Сутки перед Новым годом называют бутуу удэр. В буквальном переводе с бурятского – закрытый, глухой или тёмный день. По лунному календарю это тридцатый, завершающий день последнего зимнего месяца. Он символизирует старый год, уходящий во «тьму» времени, некий стык старого и нового.

