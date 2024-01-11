В Улан-Удэ на шесть лет сократили срок расселения из барака

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За восемь лет дом может попросту развалиться



Многоквартирный дом на улице Балдынова в Улан-Удэ признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов планировали расселить до конца 2031 года. Однако местные жители «взбунтовались» и обратились за помощью в прокуратуру.



В прокуратуре посчитали такой срок расселения неразумным и длительным. К этому времени дом может развалиться и причинить вред не только жильцам дома, но и другим людям.



- Суд согласился с доводами прокурора о наличии реальной угрозы обрушения и невозможности проживания жильцов в данном доме и угрозы жизни и здоровья иных лиц, в связи с чем, установление в постановлении столь длительного срока для расселения – до конца 2031 года не может быть признано разумным, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



Суд признал распоряжение администрации Улан-Удэ незаконным, установив срок расселения до конца 2025 года.



Апелляционной инстанцией решение оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.



