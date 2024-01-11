Для жителей Забайкалья утвердили тарифы на электроэнергию

Приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкалья утверждены тарифы на электрическую энергию для населения на территории края на 2024 год.
|
Группа потребителей
|
Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч (с НДС)
|
1 полугодие 2024 года
|
2 полугодие 2024 года
|
В пределах социальной нормы *
|
Сверх социальной нормы *
|
В пределах социальной нормы *
|
Сверх социальной нормы *
|
Население, проживающее в городских населённых пунктах
|
3,80
|
5,02
|
4,13
|
5,46
|
Население, проживающее в сельских населённых пунктах
|
2,66
|
3,51
|
2,89
|
3,81
* Размер социальной нормы составляет 65 кВт∙ч в месяц на одного человека, зарегистрированного в жилом помещении в установленном порядке.
Как отметили в РСТ Забайкальского края, тарифы в первом полугодии 2024 года остались на уровне 2023 года. Таким образом, тарифы на электрическую энергию для населения изменятся только с 1 июля 2024 года.