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Для жителей Забайкалья утвердили тарифы на электроэнергию

Для жителей Забайкалья утвердили тарифы на электроэнергию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В первом полугодии они останутся на уровне 2023 года

Приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкалья утверждены тарифы на электрическую энергию для населения на территории края на 2024 год.

Группа потребителей

Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч (с НДС)

1 полугодие 2024 года

2 полугодие 2024 года

В пределах социальной нормы *

Сверх социальной нормы *

В пределах социальной нормы *

Сверх социальной нормы *

Население, проживающее в городских населённых пунктах

3,80

5,02

4,13

5,46

Население, проживающее в сельских населённых пунктах

2,66

3,51

2,89

3,81

* Размер социальной нормы составляет 65 кВт∙ч в месяц на одного человека, зарегистрированного в жилом помещении в установленном порядке.

Как отметили в РСТ Забайкальского края, тарифы в первом полугодии 2024 года остались на уровне 2023 года. Таким образом, тарифы на электрическую энергию для населения изменятся только с 1 июля 2024 года.

Забайкальский край тариф электричество электроэнергия

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