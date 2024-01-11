Для жителей Забайкалья утвердили тарифы на электроэнергию

Группа потребителей Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч (с НДС) 1 полугодие 2024 года 2 полугодие 2024 года В пределах социальной нормы * Сверх социальной нормы * В пределах социальной нормы * Сверх социальной нормы * Население, проживающее в городских населённых пунктах 3,80 5,02 4,13 5,46 Население, проживающее в сельских населённых пунктах 2,66 3,51 2,89 3,81

Приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкалья утверждены тарифы на электрическую энергию для населения на территории края на 2024 год.Как отметили в РСТ Забайкальского края, тарифы в первом полугодии 2024 года остались на уровне 2023 года. Таким образом, тарифы на электрическую энергию для населения изменятся только с 1 июля 2024 года.