В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие

Дорожники поблагодарили неравнодушных сельчан за обращение



Жителей прибайкальского посёлка Татаурово возмутила работа дорожников. Один из них заявил, что те «ведут себя безобразно». Жалоба, как выяснилось, связана с их работой.



- Только начал выходить из калитки – пролетел КамАз, который снег чистил. Прилетело снегом и камнями, – поделился сельчанин в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Дело было на улице Железнодорожная. В УпрДор «Южный Байкал» пояснили, что комбинированной дорожной машиной (КДМ), с помощью которой и чистят снег, могут управлять только водители с удостоверением соответствующей категории.



- Все они проходят инструктаж по безопасности эксплуатации машины и всегда соблюдают правила дорожного движения, в том числе – скоростной режим, – отметили в учреждении.



Там пообещали провести со специалистами дополнительный инструктаж. Неравнодушных сельчан поблагодарили за обращение.