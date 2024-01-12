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В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие

В Бурятии сельчане пожаловались на безобразие
Общество,  Фото:pixabay.com
Дорожники поблагодарили неравнодушных сельчан за обращение

Жителей прибайкальского посёлка Татаурово возмутила работа дорожников. Один из них заявил, что те «ведут себя безобразно». Жалоба, как выяснилось, связана с их работой.

- Только начал выходить из калитки – пролетел КамАз, который снег чистил. Прилетело снегом и камнями, – поделился сельчанин в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Дело было на улице Железнодорожная. В УпрДор «Южный Байкал» пояснили, что комбинированной дорожной машиной (КДМ), с помощью которой и чистят снег, могут управлять только водители с удостоверением соответствующей категории.

- Все они проходят инструктаж по безопасности эксплуатации машины и всегда соблюдают правила дорожного движения, в том числе – скоростной режим, – отметили в учреждении.
 
Там пообещали провести со специалистами дополнительный инструктаж. Неравнодушных сельчан поблагодарили за обращение.
дороги уборка снега

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