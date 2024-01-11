В нацпарке Бурятии рассказали, где можно рыбачить на Байкале

Любительский лов омуля с использованием бормашовой уды на Байкале и на специально отведённых участках акватории Забайкальского национального парка в Бурятии разрешён с 1 февраля и до распаления льда, хариуса – в течение всего года, за исключением запретного периода с 25 апреля по 25 июня. В «Заповедном Подлеморье» рассказали об изменениях для рыболовов любителей в этом году. В отличие от прошлого года, например, в связи с невостребованностью был закрыт участок «Центральный».Движение по льду в рекреационных целях на автомототранспорте допускается только в пределах существующих маршрутов. Любительский и спортивный лов рыбы в зимний период, в том числе бормашовой удой, разрешается для всех посетителей на специально отведённых участках акватории Забайкальского национального парка:- в Баргузинском заливе на участке «Баргузинский залив», от местности Церковь до местности Большое Макарово, рыбалка разрешена без организации туристических стоянок и установки любых ветрозащитных сооружений, движение и стоянка автомототранспорта внутри участка свободное, без ночлега; на участке «Карга» разрешены установка быстросъёмных палаток, движение и стоянка автомототранспорта, без ночлега.- в Чивыркуйском заливе на участках «Глубинный», «Большой Чивыркуй» рыбалка разрешена без организации туристических стоянок и установки любых ветрозащитных сооружений, движение и стоянка автомототранспорта внутри участка свободное, но без ночлега.Рекреационные участки «Площадь», «Огород» обозначены на местности граничными столбами и аншлагами. На них разрешены установка палаток, будок, ветрозащитных укрытий, ночлег, движение и стоянка автомототранспорта.На участках «Змеиная», «Окунёвый», «Курбуликский», «Сорожья», «Монаховский», разрешены установка быстросъёмных палаток, движение и стоянка автомототранспорта, но без ночлега. На участке «озеро Бормашёвое» разрешена установка быстросъёмных палаток без ночлега.На остальной акватории Чивыркуйского залива запрещено сооружать на льду любые укрытия (устанавливать будки, палатки, шатры, изгороди и т.п.), а также организовывать стоянки автомототранспорта.Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов на участках «Бухта Фертик», «Бухта Онгокон», «Треугольник», «Бакланий».Разрешён любительский лов байкальского омуля, сига на озере Байкал с использованием бормашовой уды с 1 февраля до распаления льда; хариуса до 25 апреля.Суточная норма добычи (вылова) для одного гражданина составляет: омуля, сига, хариуса (суммарно всех видов) – 5 кг; щуки, сазана (суммарно всех видов) – 10 кг; прочих видов рыб (суммарно всех видов) – 20 кг. В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.Иски за ущерб природным комплексам, связанные с незаконным выловом водных биоресурсов на особо охраняемых природных территориях, исчисляются в двойном размере. За нарушение предусмотрены: административная ответственность в виде штрафа в размере от трёх до четырёх тысяч рублей и уголовная ответственность.Бытовые отходы самостоятельно вывозятся на площадки сбора ТКО. Ознакомиться с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна и с положением о национальном парке «Забайкальский» можно на контрольно-пропускном пункте ФГБУ «Заповедное Подлеморье» или на официальном сайте учреждения.