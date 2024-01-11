В нацпарке Бурятии рассказали, где можно рыбачить на Байкале

Омуль и сиг можно ловить в отведённых местах бормашовой удочкой с 1 февраля
Любительский лов омуля с использованием бормашовой уды на Байкале и на специально отведённых участках акватории Забайкальского национального парка в Бурятии разрешён с 1 февраля и до распаления льда, хариуса – в течение всего года, за исключением запретного периода с 25 апреля по 25 июня. В «Заповедном Подлеморье» рассказали об изменениях для рыболовов любителей в этом году. В отличие от прошлого года, например, в связи с невостребованностью был закрыт участок «Центральный».
Движение по льду в рекреационных целях на автомототранспорте допускается только в пределах существующих маршрутов. Любительский и спортивный лов рыбы в зимний период, в том числе бормашовой удой, разрешается для всех посетителей на специально отведённых участках акватории Забайкальского национального парка:
- в Баргузинском заливе на участке «Баргузинский залив», от местности Церковь до местности Большое Макарово, рыбалка разрешена без организации туристических стоянок и установки любых ветрозащитных сооружений, движение и стоянка автомототранспорта внутри участка свободное, без ночлега; на участке «Карга» разрешены установка быстросъёмных палаток, движение и стоянка автомототранспорта, без ночлега.
- в Чивыркуйском заливе на участках «Глубинный», «Большой Чивыркуй» рыбалка разрешена без организации туристических стоянок и установки любых ветрозащитных сооружений, движение и стоянка автомототранспорта внутри участка свободное, но без ночлега.
Рекреационные участки «Площадь», «Огород» обозначены на местности граничными столбами и аншлагами. На них разрешены установка палаток, будок, ветрозащитных укрытий, ночлег, движение и стоянка автомототранспорта.
На участках «Змеиная», «Окунёвый», «Курбуликский», «Сорожья», «Монаховский», разрешены установка быстросъёмных палаток, движение и стоянка автомототранспорта, но без ночлега. На участке «озеро Бормашёвое» разрешена установка быстросъёмных палаток без ночлега.
На остальной акватории Чивыркуйского залива запрещено сооружать на льду любые укрытия (устанавливать будки, палатки, шатры, изгороди и т.п.), а также организовывать стоянки автомототранспорта.
Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов на участках «Бухта Фертик», «Бухта Онгокон», «Треугольник», «Бакланий».
Разрешён любительский лов байкальского омуля, сига на озере Байкал с использованием бормашовой уды с 1 февраля до распаления льда; хариуса до 25 апреля.
Суточная норма добычи (вылова) для одного гражданина составляет: омуля, сига, хариуса (суммарно всех видов) – 5 кг; щуки, сазана (суммарно всех видов) – 10 кг; прочих видов рыб (суммарно всех видов) – 20 кг. В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Иски за ущерб природным комплексам, связанные с незаконным выловом водных биоресурсов на особо охраняемых природных территориях, исчисляются в двойном размере. За нарушение предусмотрены: административная ответственность в виде штрафа в размере от трёх до четырёх тысяч рублей и уголовная ответственность.
Бытовые отходы самостоятельно вывозятся на площадки сбора ТКО. Ознакомиться с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна и с положением о национальном парке «Забайкальский» можно на контрольно-пропускном пункте ФГБУ «Заповедное Подлеморье» или на официальном сайте учреждения.
В нацпарке Бурятии рассказали, где можно рыбачить на Байкале
Общество, Фото:
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