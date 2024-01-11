В Бурятии разыгрывают детский кубок по мини-футболу

Общество, Фото: ДФЛ РБ

В соревнованиях также участвуют команды из соседних регионов и Монголии



В Улан-Удэ с 11 по 14 января проходит международный турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Байкала». Соревнования проводятся в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса.



Матчи стартовали сегодня, 11 января в 9:00. За кубок борются 12 команд футболистов 2011-2012 годов рождения из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Монголии.



Возрастное ограничение: 0+.

