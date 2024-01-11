В соревнованиях также участвуют команды из соседних регионов и Монголии
В Улан-Удэ с 11 по 14 января проходит международный турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Байкала». Соревнования проводятся в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса.
Матчи стартовали сегодня, 11 января в 9:00. За кубок борются 12 команд футболистов 2011-2012 годов рождения из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Монголии.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыгрывают детский кубок по мини-футболу
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