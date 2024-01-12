Соревнования состоятся этим летом
В столице Агинского Бурятского округа летом состоится первенство России по стрельбе из лука. Соревнования среди юниоров и юниорок, юношей и девушек пройдут на центральном стадионе посёлка Агинское с 25 по 30 июня.
Подготовку к первенству 11 января обсудил зампредседателя правительства Забайкалья – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов с вице-премьерами краевого правительства Буянто Батомункуевым, Викторией Бессоновой, министром спорта региона Андреем Середкиным, президентом Забайкальской федерации стрельбы из лука Анандой Дондоковым.
- Сегодня у нас есть все условия для приёма соревнования всероссийского уровня. Есть необходимое спортивное оборудование, инвентарь, опыт. Участниками соревнований станут сильнейшие юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 18 лет. Это более 500 участников, - заявил Ананда Дондоков.
Председатель совещания Базар Дугаржапов поручил разработать концепцию проведения соревнования, талисман и логотип первенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение: 0+.
В Агинском округе пройдёт первенство России по стрельбе из лука
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она состоится в марте
Соревнования состоятся этим летом
Ветер усилится до 21 м/с
Бурятия примет научную конференцию
Именинница – уроженка Иркутской области
«Иркутская Иордань» расположена на территории залива Якоби
В соревнованиях также участвуют команды из соседних регионов и Монголии
Омуль и сиг можно ловить в отведённых местах бормашовой удочкой с 1 февраля
Уроженец Бохана Валерий Инкижинов был звездой мирового кинематографа
Он состоится в театре оперы и балета
В первом полугодии они останутся на уровне 2023 года
Финансирование возьмут из областного бюджета
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
Голосование проходило в прошлом году на Госуслугах
В настоящее время проводится мониторинг выполнения условий соглашения