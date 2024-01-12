В Агинском округе пройдёт первенство России по стрельбе из лука

Соревнования состоятся этим летом



В столице Агинского Бурятского округа летом состоится первенство России по стрельбе из лука. Соревнования среди юниоров и юниорок, юношей и девушек пройдут на центральном стадионе посёлка Агинское с 25 по 30 июня.



Подготовку к первенству 11 января обсудил зампредседателя правительства Забайкалья – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов с вице-премьерами краевого правительства Буянто Батомункуевым, Викторией Бессоновой, министром спорта региона Андреем Середкиным, президентом Забайкальской федерации стрельбы из лука Анандой Дондоковым.



- Сегодня у нас есть все условия для приёма соревнования всероссийского уровня. Есть необходимое спортивное оборудование, инвентарь, опыт. Участниками соревнований станут сильнейшие юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 18 лет. Это более 500 участников, - заявил Ананда Дондоков.



Председатель совещания Базар Дугаржапов поручил разработать концепцию проведения соревнования, талисман и логотип первенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение: 0+.

