На Бурятию обрушится метель

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветер усилится до 21 м/с



В пятницу, 12 января, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер восточный, во второй половине дня по южной половине с переходом на северо-западный 7-12, местами до 15-21 м/с, позёмка, метель, заносы. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью при облачности -18,-23, днём -14,-19, местами -6,-11, по крайнему северу -24,-29.



В Улан-Удэ ночью осадков не будет, днём небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -14,-16.

