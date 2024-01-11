Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, чем чреваты различные виды неблагодарности. По его словам, в будущих перерождениях это вызывает разные формы зависимости.



- Например, проявление неблагодарности за материальную помощь приведёт к страданиям в виде тяжёлых работ за мизерную – то есть не соответствующую – оплату. Кроме того, могут обмануть с деньгами или вообще не заплатить, – написал Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



За неблагодарные речи придётся выслушивать незаслуженные обвинения, упрёки и нападки, за мысли и даже их вынашивание человека в следующих жизнях будут подозревать в плохом, сомневаться в нём. Ещё придётся находиться под наблюдением – могут даже следить за каждым шагом, – добавил настоятель «Гандан Ше Дувлин».



Зависимость от человека – это возврат прежнего долга за проявленную неблагодарность к нему, от еды, напитков и наркотиков – за отсутствие благодарности к родителям и своему народу, от игр, хобби или работы – за долги перед родиной, страной. Ну а попадание в рабство – это крайне тяжёлая карма за максимально проявленную неблагодарность.

