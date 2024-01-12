Она состоится в марте
18 марта в Бурятии пройдёт XXVI республиканская научная конференция школьников «Шаг в будущее». Участвовать могут школьники 8–11 классов.
В конференции примут участие победители муниципального этапа конференции, который проведут во всех районах Бурятии до 10 февраля.
18 марта состоится защита докладов на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в РБ «Асториум» и средней общеобразовательной школы №49 города Улан-Удэ.
Победители конференции будут приглашены для участия в региональном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля на электронную почту: astorium03@mail.ru c указанием темы «Шаг в будущее». Об этом сообщает министерство образования и науки РБ.
Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия примет научную конференцию для школьников
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