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В Усть-Ордынском округе покажут фильм о бурятском актёре

В Усть-Ордынском округе покажут фильм о бурятском актёре
Общество, 
Уроженец Бохана Валерий Инкижинов был звездой мирового кинематографа

Фильм об уроженце Бохана, актёре Валерии Инкижинове покажут в кинотеатрах Усть-Ордынского Бурятского округа. Ближайший показ состоится в киноконцертном зале посёлка Бохан 31 января. Киноленту «Бурят в европейском кино» (16+) снимали в посёлке Бохан, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге и в Париже. Премьера прошла в иркутском доме кино.

- Сын учителей Боханского аймака Валерий Инкижинов в 20 лет поступил в Петроградский политехнический институт, но своё будущее он связал с театром. Учась на инженера, начал заниматься в студии Всеволода Мейерхольда, впоследствии став одним из авторов и преподавателей теории сценического движения - биомеханики. Среди его учеников были совсем молодые, начинающие Сергей Эйзенштейн, Иван Пырьев, Сергей Юткевич, Григорий Александров, - сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области

В 1928 году Инкижинов вместе с режиссёром Всеволодом Пудовкиным снял фильм «Потомок Чингисхана» (0+, в зарубежном прокате «Буря в Азии»), который стал классикой мирового кинематографа. Премьера с успехом прошла в СССР и за рубежом: во Франции, Германии, Венгрии, Голландии. В начале 1930-х годов Валерий Инкижинов отправился в Париж, чтобы познакомиться с техникой создания звукового кино. Всего за свою актёрскую карьеру он снялся в 46 европейских лентах, работая на одной площадке с такими звёздами, как Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Бриджит Бардо, Клаудия Кардинале. Азиатская внешность позволила ему играть монголов, японцев, корейцев и даже американских индейцев. Умер Валерий Инкижинов во Франции в 1973 году. В 1990-е годы в Бохане появилась улица, названная его именем.

В ноябре 2023 года лента «Бурят в европейском кино» была представлена на кинофестивале в Казани, где удостоена награды в номинации «Лучший документальный фильм». Сейчас лента получила прокатное удостоверение министерства культуры РФ. Уже запланированы показы на кинофестивалях в Лондоне и в Женеве.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия Усть-Ордынский Бурятский округ кинематограф

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