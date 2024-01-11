11 января

10 января

Популярное

Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами

Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе вовсю разгребают последствия осадков

Минувшей ночью с улиц в столице Бурятии собрали и вывезли 50 КамАЗов снега. Об этом рассказали в комбинате по благоустройству. Дороги приводят в порядок с помощью грейдеров в комплексе с тракторами-щётками, лаповыми снегопогрузчиками и большегрузными машинами.

Коммунальщики расчистили от снега улицы Фрунзе, Профсоюзная, Коммунистическая, Балтахинова, Дзержинского и Добролюбова. Кроме того, техника работали во всех трёх районах Улан-Удэ – Октябрьском, Советском и Железнодорожном.

 
Сначала грейдеры срезают с дорог наросты. Один участок проходят несколько раз. Затем трактор с щёткой и отвалом подметает остатки. Снег формируют в один вал вдоль дороги, а лаповый снегопогрузчик собирает его и с помощью транспортёра загружает в машины для вывоза в специальные места временного складирования. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению транспорта.
снег дороги благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность
Общество, 11.01.2024
Она может обернуться мизерной зарплатой и зависимостью от другого человека
Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Общество, 11.01.2024
В городе вовсю разгребают последствия осадков
В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу
В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу
Общество, 11.01.2024
Стороны заключили мировое соглашение
35 жителей Бурятии в этом году отметят вековой юбилей
35 жителей Бурятии в этом году отметят вековой юбилей
Общество, 11.01.2024
44 человека уже достигли возраста 100 лет и выше
В Бурятии навестили 97-летнюю труженицу тыла
В Бурятии навестили 97-летнюю труженицу тыла
Общество, 11.01.2024
Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров
В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку
В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку
Общество, 11.01.2024
Руководителя организации оштрафовали на полмиллиона рублей
В столице Бурятии погасли светофоры
В столице Бурятии погасли светофоры
Общество, 11.01.2024
Они перестали работать сразу на нескольких остановках
Жителей Бурятии припугнули гонконгским гриппом
Жителей Бурятии припугнули гонконгским гриппом
Общество, 11.01.2024
Он всё сильнее набирает обороты в республике
В Бурятии любитель пьяной езды лишился своих «Жигулей»
В Бурятии любитель пьяной езды лишился своих «Жигулей»
Общество, 11.01.2024
Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав
В Улан-Удэ в жертву новой дороге принесли почти 800 деревьев и кустарников
В Улан-Удэ в жертву новой дороге принесли почти 800 деревьев и кустарников
Общество, 11.01.2024
Однако построить её не удалось из-за отсутствия средств 
В Улан-Удэ умерщвление беспризорных собак началось со скандала
В Улан-Удэ умерщвление беспризорных собак началось со скандала
Общество, 11.01.2024
Волонтёры утверждают, что в одном из приютов разом усыпили 18 животных 
В Бурятии с сельчан требуют «косарь» за молотоотбойник
В Бурятии с сельчан требуют «косарь» за молотоотбойник
Общество, 11.01.2024
Людям приходится платить за инструмент, деньги на который собирали всем миром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^