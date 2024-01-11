В Иркутске ведётся строительство крещенского ледового комплекса

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

«Иркутская Иордань» расположена на территории залива Якоби



В Иркутске, на территории залива Якоби продолжается обустройство ледового комплекса «Иркутская Иордань». В областном центре это будет единственное официально разрешённое место для купания в Крещение Господне 19 января.



Подготовку к проведению общегородского праздника обсудили на рабочем совещании с участием представителей Иркутской епархии Русской Православной Церкви, профильных комитетов мэрии, правоохранительных органов, муниципальных предприятий.



В акватории водохранилища уже сделали снежные ограждения, нанесли разметку на месте будущих прорубей. Их будет три – две для купания и одна для забора воды. Также запланирована установка ледяных скульптур. Работы выполняют прихожане храма Александра Невского, волонтёры, сотрудники театра народной драмы.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на совещании рассмотрели вопросы охраны общественного порядка, организации движения и парковки автотранспорта, оказания медицинской помощи, установки палаток для переодевания и обогрева, мобильных туалетов, контейнеров для сбора мусора. Будут проведены замеры толщины льда и пробы воды.



– Традиционно в этот день залив Якоби посещают более 10 тысяч иркутян и гостей города. Самый важный вопрос – предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий. Для этого будет осуществлён комплекс мер, среди которых безопасное передвижение по ледовому комплексу и выходу из проруби, дежурство экстренных служб. Для удобства горожан оборудуют палатки для обогрева. Всех желающих обеспечат бесплатным горячим чаем, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.



– Особо отмечу, что в ночь с 18 на 19 января купание запрещено. Праздничное мероприятие начнётся с крестного хода от храма до иордани. После освещения купели можно будет искупаться и набрать воды. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом, – подчеркнул протоиерей Марк Косолапов.



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