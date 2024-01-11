Свадьба состоялась 9 января



В Бичурском районе Бурятии зарегистрировали первых молодожёнов 2024 года.



Церемония бракосочетания Алексея и Галины состоялась 9 января.



- Бичурский отдел ЗАГЗ от всей души поздравил супругов с днём бракосочетания! Пожелали радости в семейной жизни и огромного счастья! – говорится в сообщении администрации района.



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