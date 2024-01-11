Инцидент произошёл в новогодние праздники
В новогодние праздники сотрудники исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края предотвратили попытку передачи запрещённых предметов.
- В вечернее время часовой поста учреждения сообщил о неизвестном лице, приближающемся к внешнему ограждению запретной зоны. Сотрудники дежурной смены оперативно выдвинулись в предполагаемое место совершения переброса, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
В ходе обследования внутренней зоны сотрудники обнаружили и изъяли пять свёртков, обмотанных липкой лентой. В них лежали «подарки» для осуждённых - сотовый телефон, колода игральных карт, зарядное устройство и наушники, а также 300 гр дрожжей.
Проводится служебная проверка.
Справка:
Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
В Забайкалье осуждённым пытались закинуть телефон, карты, наушники и дрожжи
Общество, Фото:
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