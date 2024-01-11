В Бурятии навестили 97-летнюю труженицу тыла





Ветераны Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте навестили вдову ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Ирину Арсентьевну Балаганскую.- В свои 97 лет Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров. Вместе вспомнили интересные моменты из жизни, гости вручили женщине подарки в честь новогодних праздников, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Также ветераны транспортной полиции побывали в гостях у коллеги - ветерана Селяковой Людмилы Федоровны, ей вручили подарок. Людмила Федоровна проходила службу старшим инспектором группы ППН ЛОВД на станции Мысовая, на пенсию ушла в звании майора.