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В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку

В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководителя организации оштрафовали на полмиллиона рублей

В Закаменском районе Бурятии выявили нарушение исполнения законодательства при реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроектп «Экология».

- Министерство природных ресурсов и экологии республики с ООО «Альянс» заключило государственный контракт на рекультивацию свалки в Закаменске, в соответствии с которым срок исполнения работ предусмотрен до августа 2023 года. Вместе с тем организация договорные обязательства в указанный срок не исполнила, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Генеральный директор ООО «Альянс» получил прокурорское представление. После этого подрядчик работы по рекультивации завершил.

Руководитель общества привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Его оштрафовали 587 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре. Постановление суда в законную силу пока не вступило. 
свалка прокуратура

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