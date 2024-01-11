11 января

10 января

Популярное

В Улан-Удэ обсудят инновационные технологии обучения в вузах

В Улан-Удэ обсудят инновационные технологии обучения в вузах
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятия примет научную конференцию

Всероссийская научно-методическая конференция на тему «Инновационные технологии обучения в вузе в условиях цифровизации и реформирования высшего образования» состоится в Улан-Удэ. Её работа пройдёт с 14 по 16 февраля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления.

- Участие в конференции предоставит возможность участникам обменяться опытом и знаниями с коллегами, а также обсудить актуальные вопросы цифровизации и реформирования высшего образования, - заявил заместитель председателя учебно-методического совета ВСГУТУ, представитель оргкомитета Евгений Хлыстов.

Целью конференции является обмен передовым опытом в области современных методов и технологий обучения в вузе. Участники обсудят основные тенденции цифровой трансформации современных университетов с использованием как традиционных, так и инновационных методов обучения. Также среди вопросов организаторы озвучили перспективы реализации образовательных программ в сетевой форме и онлайн-обучения, а также технологизацию высшего образования. Особое внимание участники уделят способам формирования цифровых компетенций преподавателей вузов, а также проблемам, связанным с реализацией проектной деятельности студентов в вузе.

Заявки и материалы для включения в программу конференции и сборник статей принимаются до 1 февраля. Они должны соответствовать теме и секциям конференции, а также требованиям к оформлению. Все материалы пройдут экспертизу членов оргкомитета. Форма участия в работе конференции – очная (дистанционно для иногородних участников), сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия. вузы наука высшее образование Улан-Удэ конференция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске ведётся строительство крещенского ледового комплекса
В Иркутске ведётся строительство крещенского ледового комплекса
Общество, 11.01.2024
«Иркутская Иордань» расположена на территории залива Якоби
В Бурятии разыгрывают детский кубок по мини-футболу
В Бурятии разыгрывают детский кубок по мини-футболу
Общество, 11.01.2024
В соревнованиях также участвуют команды из соседних регионов и Монголии
В нацпарке Бурятии рассказали, где можно рыбачить на Байкале
В нацпарке Бурятии рассказали, где можно рыбачить на Байкале
Общество, 11.01.2024
Омуль и сиг можно ловить в отведённых местах бормашовой удочкой с 1 февраля
В Усть-Ордынском округе покажут фильм о бурятском актёре
В Усть-Ордынском округе покажут фильм о бурятском актёре
Общество, 11.01.2024
Уроженец Бохана Валерий Инкижинов был звездой мирового кинематографа
В Улан-Удэ пройдёт вечер, посвящённый Рождеству
В Улан-Удэ пройдёт вечер, посвящённый Рождеству
Общество, 11.01.2024
Он состоится в театре оперы и балета
Для жителей Забайкалья утвердили тарифы на электроэнергию
Для жителей Забайкалья утвердили тарифы на электроэнергию
Общество, 11.01.2024
В первом полугодии они останутся на уровне 2023 года
В Иркутске реализуют 40 проектов горожан
В Иркутске реализуют 40 проектов горожан
Общество, 11.01.2024
Финансирование возьмут из областного бюджета
В селе Бурятии поздравили с 95-летием труженицу тыла
В селе Бурятии поздравили с 95-летием труженицу тыла
Общество, 11.01.2024
Юбилей отметила жительница Заиграевского района
В Бурятии назвали сёла, где в 2024 году появится мобильная связь
В Бурятии назвали сёла, где в 2024 году появится мобильная связь
Общество, 11.01.2024
Голосование проходило в прошлом году на Госуслугах
В Иркутской области действует меморандум о неповышении цен на яйца
В Иркутской области действует меморандум о неповышении цен на яйца
Общество, 11.01.2024
В настоящее время проводится мониторинг выполнения условий соглашения
В Улан-Удэ дома на Бабушкина сдадут до конца февраля
В Улан-Удэ дома на Бабушкина сдадут до конца февраля
Общество, 11.01.2024
О причинах задержки ввода в эксплуатацию рассказали на совещании
Достроены дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Достроены дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Общество, 11.01.2024
Последние три введены в эксплуатацию в конце декабря
Бурятия представляет природные богатства на форуме «Россия»
Бурятия представляет природные богатства на форуме «Россия»
Общество, 11.01.2024
Неделя природы и экологии продлится по 14 января
В Улан-Удэ на шесть лет сократили срок расселения из барака
В Улан-Удэ на шесть лет сократили срок расселения из барака
Общество, 11.01.2024
За восемь лет дом может попросту развалиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^