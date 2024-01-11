В Улан-Удэ обсудят инновационные технологии обучения в вузах

Бурятия примет научную конференцию



Всероссийская научно-методическая конференция на тему «Инновационные технологии обучения в вузе в условиях цифровизации и реформирования высшего образования» состоится в Улан-Удэ. Её работа пройдёт с 14 по 16 февраля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления.



- Участие в конференции предоставит возможность участникам обменяться опытом и знаниями с коллегами, а также обсудить актуальные вопросы цифровизации и реформирования высшего образования, - заявил заместитель председателя учебно-методического совета ВСГУТУ, представитель оргкомитета Евгений Хлыстов.



Целью конференции является обмен передовым опытом в области современных методов и технологий обучения в вузе. Участники обсудят основные тенденции цифровой трансформации современных университетов с использованием как традиционных, так и инновационных методов обучения. Также среди вопросов организаторы озвучили перспективы реализации образовательных программ в сетевой форме и онлайн-обучения, а также технологизацию высшего образования. Особое внимание участники уделят способам формирования цифровых компетенций преподавателей вузов, а также проблемам, связанным с реализацией проектной деятельности студентов в вузе.



Заявки и материалы для включения в программу конференции и сборник статей принимаются до 1 февраля. Они должны соответствовать теме и секциям конференции, а также требованиям к оформлению. Все материалы пройдут экспертизу членов оргкомитета. Форма участия в работе конференции – очная (дистанционно для иногородних участников), сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



Возрастное ограничение: 18+.

