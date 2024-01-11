Достроены дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

Последние три введены в эксплуатацию в конце декабря
В 2023 году на территориях Иркутской области, пострадавших от наводнения 2019 года, были введены в эксплуатацию пять объектов инженерной защиты. Это защитные дамбы в Тайшетском и Чунском районах, Тулуне и Нижнеудинске. Об этом заявил министр строительства региона Александр Галкин.
– Общая протяжённость пяти защитных сооружений составляет 45,6 километров. Ввод дамб в эксплуатацию позволит защитить населённые пункты и более 20 тысяч жителей от возможных наводнений и паводков, – подчеркнул Александр Галкин. – Всего с 2019 мы построили и ввели в эксплуатацию десять дамб. В настоящее время работа по возведению защитных сооружений в пострадавших от наводнения районах Приангарья завершена.
Инженерная защита города Нижнеудинска от затопления водами реки Уда была введена в эксплуатацию 20 декабря 2023 года. Протяжённость дамбы составляет более 16,9 километров. Она сможет обезопасить порядка 17 тысяч человек.
Дамбы в селе Бирюса и рабочем посёлке Шиткино Тайшетского района были введены в эксплуатацию 27 и 28 декабря. Длина гидротехнических сооружений составляет более 13,9 километров. Они позволят защитить примерно тысячу человек от затопления водами реки Бирюса.
Строительство дамбы в Тулуне велось в рамках программы по восстановлению социальных объектов, повреждённых или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в 2019 году. Её протяжённость составляет 9 километров, она защищает более полутора тысяч человек от разлива реки Ии. Ввод в эксплуатацию состоялся 28 сентября прошлого года.
В посёлке Октябрьском Чунского района дамба была введена в эксплуатацию в августе 2023 года. Её протяжённость составляет 5,4 километра, она защищает около тысячи человек от затопления водами реки Уды. На возведение защитных сооружений в 2023 году было выделено более 5,5 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, всего с 2019 годы было возведено десять защитных сооружений. В 2021 году – дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района, сёлах Шелехово и Соляная Тайшетского района. В 2022 году введены в эксплуатацию дамбы в посёлках Шум и Вознесенском Нижнеудинского района.
Достроены дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
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