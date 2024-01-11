Неделя природы и экологии продлится по 14 января
На международной выставке-форуме «Россия» (6+), в павильоне Бурятии проходит неделю природы и экологии. С 11 по 14 января пройдут выставки Байкальского и Джергинского заповедников, а также Тункинского национального парка. Состоится презентация «Особо охраняемые природные территории регионального значения», которая представит богатство и разнообразие природы региональной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Бурятии, которая состоит из 13 биологических заказников, природного парка «Шумак», рекреационной местности «Побережье Байкала» и 59 памятников природы Республики Бурятия. На выставке расскажут об этих территориях, о мерах по сохранению богатства растительного и животного мира, а также покажут видеоматериалы, ранее не представленные публике.
Отдельно для гостей «России» состоится знакомство с Байкальским заповедником, с Кабанским и Алтачейским заказниками. Также пройдёт выставка национального парка «Тункинский» – знакомство с культурно-историческими достопримечательностями, туристическими маршрутами и основными минеральными источниками региона. На выставке заповедника «Джергинский» представлены видеоролики, рассказывающие о работе всех отделов заповедника, а также презентация, включающая в себя фотографии природных объектов.
Кроме этого, по 14 января в рамках выставки-форума «Россия» организованы мероприятия представляющие природные богатства Бурятии. Гостей выставки встречают ведущие в бурятских национальных костюмах, а также в специализированной одежде работников горнодобывающей промышленности. Так, на выставке полезных ископаемых посетители могут ознакомиться с геологией и полезными ископаемыми территории республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия представляет природные богатства на форуме «Россия»
Общество, Фото:
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