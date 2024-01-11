11 января

10 января

Популярное

В Бурятии назвали сёла, где в 2024 году появится мобильная связь

В Бурятии назвали сёла, где в 2024 году появится мобильная связь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Голосование проходило в прошлом году на Госуслугах

В новом году по программе устранения цифрового неравенства базовые станции будут запущены в 15 сёлах Бурятии. На решение, где в первую очередь появится мобильная связь, повлияло мнение жителей республики, проголосовавших на Едином портале госуслуг в прошлом году. В опросе приняли участие 4 500 жителей региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Самыми активными были жители трёх населённых пунктов: улуса Алцак Джидинского района (603 голоса), улуса Бургастай Селенгинского района (435 голосов) и посёлка Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района (299 голосов).

Кроме того, базовые станции появятся в у. Шулута (Заиграевский район), с. Харацай (Закаменский район), п. Уакит и п. Варваринский (Баунтовский эвенкийский район), с. Цаган-Усун (Джидинский район), с. Леоновка (Кижингинский район), п. Соболиха (Прибайкальский район), с. Узкий Луг (Бичурский район), с. Елань и с. Красный Яр (Кабанский район), у. Нарсата (Мухоршибирский район), с. Бодон (Баргузинский район).

- В прошлом году благодаря УНЦ 2.0, связь пришла в 33 села. Все они небольшие, а многие из них — отдалённые. Некоторые расположены в 500 км от Улан-Удэ и в 100 км от районных центров, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.


Бурятия мобильная связь связь сотовая связь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ дома на Бабушкина сдадут до конца февраля
В Улан-Удэ дома на Бабушкина сдадут до конца февраля
Общество, 11.01.2024
О причинах задержки ввода в эксплуатацию рассказали на совещании
Достроены дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Достроены дамбы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Общество, 11.01.2024
Последние три введены в эксплуатацию в конце декабря
Бурятия представляет природные богатства на форуме «Россия»
Бурятия представляет природные богатства на форуме «Россия»
Общество, 11.01.2024
Неделя природы и экологии продлится по 14 января
В Улан-Удэ на шесть лет сократили срок расселения из барака
В Улан-Удэ на шесть лет сократили срок расселения из барака
Общество, 11.01.2024
За восемь лет дом может попросту развалиться
В Улан-Удэ арестовали водителя, не подчинившегося сотрудникам ГИБДД
В Улан-Удэ арестовали водителя, не подчинившегося сотрудникам ГИБДД
Общество, 11.01.2024
Пьяный мужчина размахивал руками в патрульном автомобиле и матерился
В Улан-Удэ устроили свалку из опасного снега
В Улан-Удэ устроили свалку из опасного снега
Общество, 11.01.2024
Известный общественник заявил, что его прячут за забором
В Иркутской области нашли мужчину, спасшего инвалида из горящего дома
В Иркутской области нашли мужчину, спасшего инвалида из горящего дома
Общество, 11.01.2024
Если бы не случайный спаситель, хозяин дома погиб бы
В Улан-Удэ на три часа отключат холодную воду
В Улан-Удэ на три часа отключат холодную воду
Общество, 11.01.2024
Запланированы восстановительные работы
В райцентре Бурятии раскритиковали комнату для младенцев в поликлинике
В райцентре Бурятии раскритиковали комнату для младенцев в поликлинике
Общество, 11.01.2024
Кяхтинцам не понравилось, что там нет помойного ведра
В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе
В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе
Общество, 11.01.2024
Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность
Общество, 11.01.2024
Она может обернуться мизерной зарплатой и зависимостью от другого человека
Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Общество, 11.01.2024
В городе вовсю разгребают последствия осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^