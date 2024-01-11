В Бурятии назвали сёла, где в 2024 году появится мобильная связь

Голосование проходило в прошлом году на Госуслугах



В новом году по программе устранения цифрового неравенства базовые станции будут запущены в 15 сёлах Бурятии. На решение, где в первую очередь появится мобильная связь, повлияло мнение жителей республики, проголосовавших на Едином портале госуслуг в прошлом году. В опросе приняли участие 4 500 жителей региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



Самыми активными были жители трёх населённых пунктов: улуса Алцак Джидинского района (603 голоса), улуса Бургастай Селенгинского района (435 голосов) и посёлка Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района (299 голосов).



Кроме того, базовые станции появятся в у. Шулута (Заиграевский район), с. Харацай (Закаменский район), п. Уакит и п. Варваринский (Баунтовский эвенкийский район), с. Цаган-Усун (Джидинский район), с. Леоновка (Кижингинский район), п. Соболиха (Прибайкальский район), с. Узкий Луг (Бичурский район), с. Елань и с. Красный Яр (Кабанский район), у. Нарсата (Мухоршибирский район), с. Бодон (Баргузинский район).



- В прошлом году благодаря УНЦ 2.0, связь пришла в 33 села. Все они небольшие, а многие из них — отдалённые. Некоторые расположены в 500 км от Улан-Удэ и в 100 км от районных центров, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.





