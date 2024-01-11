Именинница – уроженка Иркутской области
8 января вековой юбилей отметила труженица тыла, жительница Читы Анна Ивановна Калистратова. Со 100-летием юбиляра поздравили представители администрации Черновского района, передав ей письмо президента РФ и памятный подарок.
Именинница родилась в 1924 году в селе Голдун Тулунского района Иркутской области. Сюда её родители переехали из Белоруссии. Семья была огромная: родители воспитывали 19 детей. Когда началась война, Анне было 17 лет. С братьями и сёстрами она работала в поле, сеяла, убирала урожай, мяла лён, заготавливала сено. В 1947 году Анна вышла замуж за фронтовика Ивана. Супруги остались в селе Голдун, стали работать в колхозе. Один за другим в семье появилось четверо детей: три сына и дочь.
Анна Ивановна работала в колхозе агрономом, начальником участка на ферме, телятницей, завхозом. Пять раз её избирали депутатом сельского совета. За добросовестный труд в 1966 году Анну Ивановну наградили поездкой в Москву на ВДНХ.
Более двух десятков лет юбиляр живёт в Чите, куда переехала после смерти супруга по настоянию дочери Валентины. Сейчас у Анны Ивановны 10 внуков, 12 правнуков и 24 праправнука, сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите долгожительница отметила столетний юбилей
Общество, Фото:
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