В Иркутске реализуют 40 проектов горожан

Финансирование возьмут из областного бюджета



В наступившем году по проекту «Есть решение» в Иркутске реализуют 40 идей горожан, общественных организаций и профессиональных сообществ. Соответствующее финансирование уже предусмотрено в областном бюджете.



Проекты иркутян ещё осенью были отобраны на общегородской конференции, позже одобрены на региональном уровне. На реализацию каждого из них запланировано не менее двух миллионов рублей. Обязательным условием для получения поддержки из бюджета является необходимость инициатора внести платёж в размере не менее 10% от общей стоимости. Это могут быть собственные средства или деньги привлечённых спонсоров.



– Наряду с участием в национальных проектах и областных программах, это ещё один инструмент, который мы применяем для повышения качества жизни горожан. В 2023-м опробовали этот механизм, реализовали 27 идей иркутян. Среди них – реконструкция существующего скейт-парка на острове Юность, обустройство новой площадки на Маршала Конева, обновление игрового оборудования на Конном, проведение фестиваля «Алые паруса Иркутска». Теперь поставлены новые цели. Продолжится благоустройство парков и скверов, создание игровых и спортивных площадок, ремонт уличного освещения, приобретение оборудования, костюмов для выступлений, видеокамер в учреждения образования и культуры, внедрение новых форм обучения и многое другое, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.



Как сообщает пресс-служба администрации города, проекты, которые реализуют в 2024 году, следующие:

1. Благоустройство маршрута крестного хода у Знаменского монастыря;

2. «Смотрим на мир сквозь призму объектива» – приобретение профессионального видеопроектора для гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых;

3. Создание детской хоккейной лиги «Лёд»;

4. «Дорога к спорту» – асфальтирование подъездных путей к теннисному корту на ул. Чернышевского;

5. Благоустройство «Ветеранского дворика» возле Иркутского городского специального жилого дома по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 4;

6. «Здесь родины моей начало» – приобретение русских национальных костюмов для гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых;

7. «Открытое небо» – приобретение оборудования для центра «Патриот»;

8. Устройство партерного газона с высадкой декоративных кустарников, многолетних и злаковых культур в границах зелёной зоны бул. Гагарина;

9. Ремонт линии наружного освещения и организация проекционной подсветки на площади Конституции (сквер около центрального ЗАГСа по ул. Декабрьских Событий);

10. Ремонт кабельной линии и организация ландшафтной подсветки на площади Конституции (сквер около центрального ЗАГСа по ул. Декабрьских Событий);

11. Установка трех топиарных скульптур (композиций) из искусственной травы в границах зелёной зоны бул. Гагарина;

12. Ремонт сцены («Ракушка») на острове Юность и прилегающей к ней территории;

13. «На прогулку с радостью» – обновление оборудования на групповых прогулочных участках в детском саду № 179;

14. «Равные цифровые образовательные возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» – проект детского сада № 18;

15. «Территория счастья» – приобретение детского спортивного и игрового оборудования для установки на территории детского сада № 123;

16. Устройство спортивной площадки «Доступный спорт» на территории детского сада № 156;

17. Обустройство тематической игровой площадки «Правила дорожного движения» на территории детского сада № 34;

18. Создание сквера армянской культуры на улице Байкальская;

19. «Новая спортивная площадка для развития будущих чемпионов России» на территории детского сада № 68;

20. Благоустройство территории для создания парка отдыха и спортивной площадки на улице Первомайская;

21. Спортивная площадка детям на территории детского сада № 80;

22. «Встречи поколений» – ремонт и обустройство спортивных объектов лицея № 1;

23. «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге, улице и в транспорте» – проект детского сада № 107;

24. Обновление оборудования на групповых прогулочных участках детского сада № 157;

25. Детская игровая площадка «Культура восприятия Родины» на территории школы № 14;

26. «Чистота залог здоровья» – ремонт группы № 4 детского сада № 116;

27. Создание спортивного комплекса и зоны отдыха для учащихся школы № 12;

28. «Мой дом – моя крепость» – оборудование камерами видеонаблюдения школы № 39;

29. Актовый зал социокультурного центра школы № 27;

30. Освещение территории парка «Берёзка» в микрорайоне Ново-Ленино;

31. «Детский сад, как театр» – проект детского сада № 136;

32. «Доступное плавание для детей участников СВО» – проект ФОК «Лидер»;

33. Приобретение и установка интерактивных физкультурно-развивающих комплексов «Инновации детям» для детского сада № 63;

34. Создание аллеи русских сказок и былин около Иркутского городского театра народной драмы;

35. Устройство скейт-площадки в сквере «Россия»;

36. Замена спортивного оборудования и уличных тренажёров с устройством нового основания в сквере «Мир»;

37. Замена детского игрового и спортивного оборудования с устройством нового основания в границах бульвара Постышева (нижний променад от улиц Коммунистическая и Дальневосточная);

38. Приобретение концертных музыкальных инструментов для детской школы искусств № 9;

39. Создание авиационного направления для учащихся школы № 43, приуроченное к юбилейной дате Главного маршала авиации А. Е. Голованова, имя которого она носит;

40. Парк отдыха «Дружба».



