В Улан-Удэ пройдёт вечер, посвящённый Рождеству

Он состоится в театре оперы и балета



12 января в Улан-Удэ пройдёт торжественный вечер (6+), посвящённый празднованию Рождества Христова. Традиционное мероприятие состоится в Бурятском театре оперы и балета.



Как сообщает республиканский центр народного творчества, в программе выступят митрополичий хор Одигитриевского кафедрального собора г. Улан-Удэ, ансамбль скрипачей ДШИ №3, детская группа театра современного танца «Угол зрения», театр народной музыки и танца «Забава», образцовый хореографический ансамбль «Овация» ДШИ №9, народный ансамбль танца «Ликование» колледжа искусств им. П.И. Чайковского, народный фольклорный ансамбль «Уряал», народный ансамбль восточного танца «Лотос» и другие. На сцену также выйдут заслуженная артистка России Билигма Ринчинова, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Раднаев, солистки и солисты БГАТОиБ им. н. а. СССР Г. Цыдынжапова: Вероника Миронова, Елена Хишиктуева, Евгения Цыренова, Оюна Кынзыбеева, Мария Миронова, Чингис Иванов и Саян Цымпилов.



Помимо выступлений, в программе запланирована выставка работ бурятских художников. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.



Возрастное ограничение: 6+.

