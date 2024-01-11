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В Улан-Удэ пройдёт вечер, посвящённый Рождеству

В Улан-Удэ пройдёт вечер, посвящённый Рождеству
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в театре оперы и балета

12 января в Улан-Удэ пройдёт торжественный вечер (6+), посвящённый празднованию Рождества Христова. Традиционное мероприятие состоится в Бурятском театре оперы и балета.

Как сообщает республиканский центр народного творчества, в программе выступят митрополичий хор Одигитриевского кафедрального собора г. Улан-Удэ, ансамбль скрипачей ДШИ №3, детская группа театра современного танца «Угол зрения», театр народной музыки и танца «Забава», образцовый хореографический ансамбль «Овация» ДШИ №9, народный ансамбль танца «Ликование» колледжа искусств им. П.И. Чайковского, народный фольклорный ансамбль «Уряал», народный ансамбль восточного танца «Лотос» и другие. На сцену также выйдут заслуженная артистка России Билигма Ринчинова, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Раднаев, солистки и солисты БГАТОиБ им. н. а. СССР Г. Цыдынжапова: Вероника Миронова, Елена Хишиктуева, Евгения Цыренова, Оюна Кынзыбеева, Мария Миронова, Чингис Иванов и Саян Цымпилов.

Помимо выступлений, в программе запланирована выставка работ бурятских художников. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.

Возрастное ограничение: 6+.
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