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В селе Бурятии поздравили с 95-летием труженицу тыла

В селе Бурятии поздравили с 95-летием труженицу тыла
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отметила жительница Заиграевского района

В Заиграевском районе Бурятии чествовали долгожительницу, труженицу тыла, жительницу села Новая Брянь Нину Акимовну Щеглову, которой 4 января исполнилось 95 лет.

За всю трудовую деятельность юбиляр внесла немалый вклад в общее дело.
- До войны моё детство можно назвать безоблачным, но тяжёлые и нелёгкие военные годы не обошли стороной наше село, повзрослеть пришлось рано. Уже после окончании войны я в Новобрянский головной ремонтный завод объединения «Бурятавторемонт» Госкомсельхозтехники СССР разнорабочим, набралась опыта и знаний, научилась ремеслу сварки железных деталей и продолжила работать сварщиком. На заводе ремонтировали тракторы, автомобили, агрегаты, - рассказала ветеран.

Сейчас долгожительница проживает с дочерью в Новой Бряни. Дочь окружает любимую маму теплом и заботой.
- У нас большая семья, - поделилась дочь юбиляра Татьяна Васильевна. - Девять внуков и девять правнуков подарили мы своей маме. Нашу маму в селе знает каждый житель.

В юбилейный день рождения специалисты отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району и представители совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы РБ, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы.

Как сообщало ранее министерство соцзащиты Бурятии, в 2024 году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 380 жителей республики. В их числе долгожителей, которым исполнится 100 лет – 35 человек. Наибольшее количество юбиляров проживает в Улан-Удэ.

Бурятия Заиграевский район долгожитель юбилей

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