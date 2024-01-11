В селе Бурятии поздравили с 95-летием труженицу тыла

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отметила жительница Заиграевского района



В Заиграевском районе Бурятии чествовали долгожительницу, труженицу тыла, жительницу села Новая Брянь Нину Акимовну Щеглову, которой 4 января исполнилось 95 лет.



За всю трудовую деятельность юбиляр внесла немалый вклад в общее дело.

- До войны моё детство можно назвать безоблачным, но тяжёлые и нелёгкие военные годы не обошли стороной наше село, повзрослеть пришлось рано. Уже после окончании войны я в Новобрянский головной ремонтный завод объединения «Бурятавторемонт» Госкомсельхозтехники СССР разнорабочим, набралась опыта и знаний, научилась ремеслу сварки железных деталей и продолжила работать сварщиком. На заводе ремонтировали тракторы, автомобили, агрегаты, - рассказала ветеран.



Сейчас долгожительница проживает с дочерью в Новой Бряни. Дочь окружает любимую маму теплом и заботой.

- У нас большая семья, - поделилась дочь юбиляра Татьяна Васильевна. - Девять внуков и девять правнуков подарили мы своей маме. Нашу маму в селе знает каждый житель.



В юбилейный день рождения специалисты отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району и представители совета ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы РБ, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы.



Как сообщало ранее министерство соцзащиты Бурятии, в 2024 году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отмечают 380 жителей республики. В их числе долгожителей, которым исполнится 100 лет – 35 человек. Наибольшее количество юбиляров проживает в Улан-Удэ.



