На мероприятии будет дан старт Году семьи
Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» (6+) откроет Год семьи. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой Правительства Михаилом Мишустиным, мероприятие стартует с 19 января на выставке «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве.
Участниками форума «Родные-Любимые» станут более 1000 человек — семьи, внёсшие значительный вклад в развитие России. Бурятию представит семья из Курумканского района, воспитавшая 22 ребёнка. Напомним, 29 декабря 2023 года глава Бурятии Алексей Цыденов вручил супругам медаль «За верность родительскому долгу». Чета воспитала двух родных сыновей и 20 приёмных детей.
В рамках форума состоится конкурс семейных династий — все члены семей примут участие в соревнованиях. Кроме того, на форуме пройдут творческие встречи, мастер-классы, розыгрыши призов и другие активности.
Помимо этого, в рамках Года семьи планируются чествование родителей, награждённых званием «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава», масштабные всероссийские конкурсы, а также торжественные мероприятия ко дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятию на всероссийском форуме представят супруги, воспитавшие 22 ребёнка
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