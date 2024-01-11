В Улан-Удэ установили больше сотни новых дорожных знаков













С начала января в Улан-Удэ установили 113 новых дорожных знаков. Также с начала года отремонтировано 18 знаков, которые со временем износились, потеряли цвет, были повреждены из-за сильного ветра и наездов автомобилистов, сообщили в комбинате по благоустройству.10 января дорожная бригада комбината привела в порядок дорожные знаки на Левом берегу, на Кирзаводе, на улицах Рылеева и Мокрова.Горожан, заметивших повреждённый знак, просят написать адрес в комментариях на страницах комбината (https://t.me/kombinat_03 или https://vk.com/03kombinat). Специалисты отработают заявку.