В Улан-Удэ установили больше сотни новых дорожных знаков

Горожан просят сообщать о повреждённых знаках
С начала января в Улан-Удэ установили 113 новых дорожных знаков. Также с начала года отремонтировано 18 знаков, которые со временем износились, потеряли цвет, были повреждены из-за сильного ветра и наездов автомобилистов, сообщили в комбинате по благоустройству.
10 января дорожная бригада комбината привела в порядок дорожные знаки на Левом берегу, на Кирзаводе, на улицах Рылеева и Мокрова.
Горожан, заметивших повреждённый знак, просят написать адрес в комментариях на страницах комбината (https://t.me/kombinat_03 или https://vk.com/03kombinat). Специалисты отработают заявку.
Однако власти заявили, что его не чистят специально
Горожан просят сообщать о повреждённых знаках
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