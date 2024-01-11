В Улан-Удэ произошла стычка между пассажиркой и кондуктором трамвая

Конфликт произошёл из-за разорванного билетика



Жительница Улан-Удэ осталась недовольна работой кондуктора трамвая, которая в ходе конфликта порвала ей билетик. Девушка оставила негативный отзыв на странице в группе в социальной сети «Вконтакте».



По словам горожанки, вечером она села в трамвай №8 в центре Улан-Удэ и поехала сторону 18 квартала.



- Я зашла в вагон. Руки замёрзли, достаю мелочь рублями, пятёрками кладу в ладонь кондуктору. На что она мне берёт билетик и отрывает по кусочкам со словами: «Как вы ко мне, так и я к вам». С водителем грозилась вызвать Росгвардию, за то, что порвала мне билет, - возмутилась пассажирка.



Она попросила руководство «Управления трамвая» принять меры. «Я считаю, что таким не место работать с людьми в сфере обслуживания», - подчеркнула пассажирка. Отметим, конец конфликта девушка засняла на видео, но из отрывка мало, что понятно.



О том, что на самом деле было в том вагоне, в комментариях к публикации написали другие пассажиры трамвая. По их словам, конфликт начался с оскорбительных замечаний самой пассажирки:



«Я была в этом вагоне и видела всё это. Девушка сама начала конфликт со слов: «Фу, у вас волос», начала «поливать» кондуктора и вести себя как истеричка. Отношение девушки было очень грубое. Понятно поведение кондуктора, она тоже человек»,



«Я была очевидцем данного скандала, автор, вам должно быть стыдно за своё поведение! Вы с родителями также разговариваете? Никакой рваный билетик не даёт вам право обсыпать матами женщину, которая в матери вам годится!».



Многие подписчики встали на сторону кондуктора:



«Кондуктор один, а пассажиров много, и каждый хочет на нём оторваться. Дома хамите, люди работают»,

«И никто не заступается, когда пассажир орёт на кондуктора»,

«Видимо, пассажирка спровоцировала ситуацию, корону свою нужно снимать в трамвае»,

«Зачем сюда видео про человека в возрасте выкладывать? Тем более видео не полное и всё это только с ваших слов. А если ваших родителей тоже кто-то так снимет? Если есть жалобы - звоните работодателю. Думаю, все мы не святые и бывают ситуации, когда мы не правы и это не повод позорить на всю республику»,

«Достали выкладывать отрывки, доведут, а потом из себя правых делают»,

«Каждый день с ней езжу по вечерам, всегда нормально было».



Другие же посчитали реакцию кондуктора недопустимой:



«Помню такую кондукторшу, дерзкая»,

«Видео показывает, что конфликт имел место быть и то, что кондуктор вела себя не совсем корректно. Хотя автор тоже, конечно, не в лучшем свете себя ведёт»,

«Что-то здесь не так. Скорее всего, долго мелочь отсчитывала замёрзшими руками, кондуктор торопила, завязался скандал. В любом случае давать разорванный в клочья билет было не уместно».



В свою очередь, МУП «Управления трамвая» провело проверку. В ходе неё выяснилось, что пассажирка с порога начала возмущаться и ругаться с кондуктором.



- В ходе проверки со слов кондуктора выяснилось, что пассажир, зайдя в вагон начал возмущаться на холод, хотя все отопительные приборы работали в штатном режиме, и в вагоне была комфортная температура. Вагон совершал предпоследний круг по данному маршруту, рабочий день подходил к концу, сказалась усталость и, к сожалению, кондуктор не сдержалась от нападок пассажира. Предприятие приносит извинения за данный инцидент, с кондуктором проведена беседа по культуре обслуживания, вынесено предупреждение, - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».



Также здесь отметили, что работа с коллективом ведётся на постоянной основе, «но, к сожалению, конфликты случаются».



- Мы понимаем реакцию автора, но и нашего сотрудника тоже. Просим пассажиров не забывать, что для комфортного проезда в общественном транспорте есть правила для пассажиров, например, заранее готовить плату за проезд, заблаговременно готовиться к выходу, снимать рюкзаки, проездные и удостоверения предъявлять в раскрытом виде, билеты и проездные держать в руках до конца поездки и т.д., - напомнили в управлении.



