Сельчане в Бурятии пожаловались на утопающий в снегу стадион



В тункинском селе Кырен недовольны состоянием стадиона. Один из местных жителей решил позаниматься там спортом и обнаружил, что беговые дорожки никто не чистит от снега.



- Начал подготовку к летнему марафону. Тренируюсь с декабря – очень неудобно, а вдоль дороги бегать не хочется, – рассказал он в группе «Тунка-инфо.24/7».



В МКУ «Казна муниципального имущества» (УКМИ) пояснили, что снег на беговой дорожке зимой – норма.



- Это осознанное решение принято специально, чтобы предоставить спортсменам возможность тренироваться на лыжах перед предстоящими соревнованиями. Всегда было так, что осенью и весной на этой дорожке тренируются легкоатлеты, а зимой занимаются лыжники, – подчеркнули в учреждении.

