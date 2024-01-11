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Сельчане в Бурятии пожаловались на утопающий в снегу стадион

Сельчане в Бурятии пожаловались на утопающий в снегу стадион
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако власти заявили, что его не чистят специально

В тункинском селе Кырен недовольны состоянием стадиона. Один из местных жителей решил позаниматься там спортом и обнаружил, что беговые дорожки никто не чистит от снега.

- Начал подготовку к летнему марафону. Тренируюсь с декабря – очень неудобно, а вдоль дороги бегать не хочется, – рассказал он в группе «Тунка-инфо.24/7».

В МКУ «Казна муниципального имущества» (УКМИ) пояснили, что снег на беговой дорожке зимой – норма.

- Это осознанное решение принято специально, чтобы предоставить спортсменам возможность тренироваться на лыжах перед предстоящими соревнованиями. Всегда было так, что осенью и весной на этой дорожке тренируются легкоатлеты, а зимой занимаются лыжники, – подчеркнули в учреждении.
жалобы снег стадион

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