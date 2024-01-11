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Лжеброкеры «развели» жителя Иркутской области на 2 млн

Лжеброкеры «развели» жителя Иркутской области на 2 млн
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Всего за сутки мошенники похитили у местных жителей свыше 5 миллионов рублей

Жителю Иркутской области позвонил неизвестный и представился специалистом финансовой компании. Собеседник предложил инвестировать в акции крупных компании под высокий процент. Предложение незнакомца заинтересовало мужчину. Он оформил кредит и стал пополнять виртуальный счёт.

На протяжении месяца мужчина переводил деньги по указанным реквизитам. Все это время лжеброкеры находились на связи и постоянно требовали вкладывать большие средства. Однако, когда местный житель захотел забрать полученную прибыль, то аферисты перестали выходить на связь. Суммарно он потерял свыше двух миллионов рублей.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 57-летнего жителя Братского района, который лишился одного миллиона рублей.

Также жертвой телефонных мошенников стала 37-летняя жительница Эхирит-Булагатского района. В мессенджере ей пришло сообщение об альтернативном способе заработка. От неё требовалось пройти регистрацию на сайте и внести депозит на указанный номер телефона. После бронировать отели и оставлять положительные отзывы за денежное вознаграждение. Как обещал куратор, потраченные средства будут возвращены с процентом. Таким образом, заявительница перевела неизвестным 130 тысяч рублей. Затем личный кабинет женщины оказался заблокирован, а деньги вернуть не удалось, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», жительница Бурятии также попалась на удочку аферистов с бронированием отелей. Женщина лишилась 97 тысяч рублей.

Иркутская область мошенничество

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