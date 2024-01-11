Ещё два села в Бурятии перешли на повышенную готовность

Там наступают наледные воды
Накануне в двух населённых пунктах Тарбагатайского района – Тарбагатае и посёлке Николаевский – ввели режим повышенной готовности. Причина тому – выход наледных вод на реках Куйтунка и Воровка, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Там уже запланировали работы по устройству водопропускных каналов по руслу обеих рек. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.
Днём ранее прибайкальское село Кома тоже перешло
на повышенную готовность из-за наледных вод от одноимённой реки. Сформированная в райадминистрации рабочая группа провела там обследование. Участки и жилые дома пока не пострадали.
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