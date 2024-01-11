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Ещё два села в Бурятии перешли на повышенную готовность

Ещё два села в Бурятии перешли на повышенную готовность
Общество,  Фото:из архива
Там наступают наледные воды

Накануне в двух населённых пунктах Тарбагатайского района – Тарбагатае и посёлке Николаевский – ввели режим повышенной готовности. Причина тому – выход наледных вод на реках Куйтунка и Воровка, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Там уже запланировали работы по устройству водопропускных каналов по руслу обеих рек. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Днём ранее прибайкальское село Кома тоже перешло на повышенную готовность из-за наледных вод от одноимённой реки. Сформированная в райадминистрации рабочая группа провела там обследование. Участки и жилые дома пока не пострадали.

наледные воды повышенная готовность

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