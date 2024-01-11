В улан-удэнской колонии провели мусульманский обряд бракосочетания

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Для этого в колонию пришёл имам



Исправительную колонию №8 посетил заместитель имама Центральной мечети Улан-Удэ Сарварбек Ишанханов. Он провёл мусульманское бракосочетание между осуждённым и его избранницей.



Имамом и свидетелями проведён краткий экскурс и доведены правила и условия совершения Никаха, а также рассказано, что дозволено, а что ограничено, про жизнь в браке, основные правила и условия, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Никах по шариату — брак между женщиной и мужчиной, основанный в первую очередь на принципах гласности, где важную роль играет принятие обществом новой семьи.

