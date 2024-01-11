В Бурятии жителей райцентра обеспокоила судьба автовокзала

Он попал в зону строительства нового ТЦ
Жители прибайкальского села Турунтаево забили тревогу из-за возведения нового торгового центра. По словам местных, в зоне строительства находится автовокзал. Сельчане переживают, что последний могут снести. Люди поинтересовались его дальнейшей судьбой в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Ситуацию прокомментировал диспетчер маршрута «Улан-Удэ – Турунтаево». Как выяснилось, поводов для беспокойства сейчас нет.
- Пока кассово-диспетчерский пункт не мешает демонтажу и последующему строительству торговой площади. Договорённость с собственниками земли об аренде продлили, – отметил диспетчер и добавил, что если снос и будет, пассажиров об этом предупредят.
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